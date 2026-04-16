１７日に日本のロックバンド史上初のライブ通算３０００公演を迎える３人組ロックバンド「ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ」の坂崎幸之助が、７２歳の誕生日を報告した。

１５日に誕生日を迎えた坂崎は１６日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は本当に本当にありがとうございました 年々一年一年が大切になって行くと思いますが、まだまだ走り続けますよぉ」と記し、１５日にライブを行った東京ガーデンシアターの楽屋でのショットをアップ。

「どこまでも僕らの道は続いてます 明日はいよいよ３０００本 高見沢の誕生日もみんなで祝いましょう」「＃７２歳 ＃有料誕生日会 ＃ガーデンシアター ＃大感謝 ＃楽屋が派手」とつづった。

この投稿には、「見てるみんなをニコニコにさせてくれる、世界一可愛い７２歳のお写真を、ありがとうございます」「有料お誕生日会に参加でき忘れられない１日になりました とりあえず８０歳まで！」「やっぱりお若いですね 健康第一で今年１年も素晴らしい年になりますように」「いつまでもあざと可愛い幸ちゃんでいてください」「これからも永遠に憧れのアニキです 明日の３０００本ライブ頑張って下さい」「お元気でまだまだこれからも頑張って下さいね」などのコメントが寄せられた。