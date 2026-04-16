自分を癒す節約術数年前と比べ、米も食品もガソリンも高騰し、今年になってからは交通費や電気代も上がった。庶民の味方だったファストフードの値上がりも当たり前の現象になり、頼みの綱はスーパーやコンビニの値引きシールか……。そんな閉塞感のある時代ながら、私たちの心を明るく豊かにしてくれるのが、今年3月に出版された『わたしの1ヶ月1000円ごほうび3』（おづまりこ著/KADOKAWA）。著者で、ゆる節約家として支持を集める