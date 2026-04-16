人気ドラマ『孤独のグルメ』（テレビ東京系）のシーズン11が、4月からスタートした。輸入雑貨商を営む「井之頭五郎」が、仕事の合間に立ち寄った飲食店で食事を楽しむ漫画（久住昌之原作／谷口ジロー作画）を原作とするドラマで、2012年に深夜枠でひっそり始まり、今年で15年目を迎えた。現在は東アジアでも人気が広がり、昨年は映画も公開された『孤独のグルメ』。五郎を演じる松重豊さんが4月16日、日本外国特派員協会（東京・丸