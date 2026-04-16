ドジャース・佐々木朗希投手の次回登板が、19日午後1時10分（日本時間20日午前4時10分）開始の敵地でのロッキーズ戦に決まった。球団が15日（同16日）に発表した。中6日の登板で今季初勝利を目指す。メジャー2年目の今季はここまで3試合に登板して0勝2敗、防御率6・23。13イニングで10四球と制球に苦しむシーンが目立っている。コロラド州デンバーの敵地クアーズ・フィールドは標高約1マイル（約1600メートル）の高地にあ