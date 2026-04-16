日置市の温泉街・湯之元地区にさまざまな企業が入居するオフィスやコミュニティスペースなどを中心にした複合施設ができることになりました。 （記者）「湯之元駅から直進した場所にかつてあったのが宮内デパート。この跡地に新たな施設が予定されている」 日置市東市来町湯田に整備されるのは、複合施設「猫狐馬ノ杜」です。 日置市が本社の商社「小平」が計画。市と連携して、温泉街の湯之元地区で観光に頼ら