日本航空（JAL）は、「JALアプリ」を4月15日に全面リニューアルした。操作性と分かりやすさを重視した画面構成に改めた。予約確認からチェックイン、保安検査場の締切時刻まで旅程に応じてホーム画面の表示内容が変化し、遅延や搭乗口変更などの情報も通知で案内する。また、機内食の提供タイミングや機内エンターテインメントの内容を事前に確認できるようにしたほか、機内Wi-Fiにもアプリから接続しやすくした。最新のキャンペー