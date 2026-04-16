日本航空（JAL）は、「JALアプリ」を4月15日に全面リニューアルした。

操作性と分かりやすさを重視した画面構成に改めた。予約確認からチェックイン、保安検査場の締切時刻まで旅程に応じてホーム画面の表示内容が変化し、遅延や搭乗口変更などの情報も通知で案内する。

また、機内食の提供タイミングや機内エンターテインメントの内容を事前に確認できるようにしたほか、機内Wi-Fiにもアプリから接続しやすくした。最新のキャンペーン情報や旅先の提案から予約までアプリ内で完結でき、保有マイル数やJAL Life Statusポイント、次のステイタスまでの必要数も一覧しやすくした。

日常の買い物などでマイルをためる際にはJALマイレージバンク（JMB）アプリへ切り替えやすくし、旅と日常の利用を連携させた。基盤システムも全面的に刷新し、起動時のエラーや表示の遅れを抑えるとともに、利用者の要望を短いサイクルで反映できるようにした。

5月ごろからアプリのリニューアル記念キャンペーンを実施し、初めてアプリをダウンロードした人や対象期間中にアプリを利用して国内線に搭乗した人を対象に、賞品が当たる抽選企画を行う。

同社は「New JAL Digital Experience」と題し、主要サイトやアプリをリニューアルしている。第1弾として「JALマイレージバンクアプリ（JMBアプリ）」を2025年11月27日にリリースしており、今後公式ウェブサイトを6月から順次、企業サイトを6月に刷新する。