タレントの辻希美が15日に自身のアメブロを更新し、長男・青空（せいあ）くんのために作った弁当を公開した。この日、辻は次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが夜中に何度も起きたそうで「昨夜も夢は何度も起きて寝不足ですが」とコメント。「朝はやって来て今日も朝からお弁当作り」と報告し、手作り弁当の写真を公開した。続けて、この日のおかずについて「snsで見てやってみたかったうずらの卵で作るヨッシーの卵を作って入れてみたよ