【再発見 ちょうど10年前のテレビ】#3松田龍平「探偵さん、リュック開いてますよ」3つの要素が溶け合って生まれる“重力の軽さ”2016年4月14日、熊本地震が起きた。マグニチュード6.5、最大震度は7。16日未明にもマグニチュード7.3、最大震度7という強い揺れが発生し、こちらが本震とされた。石田ゆり子主演「コントレール〜罪と恋〜」（NHK）の初回が放送されたのは15日の夜だ。主人公の青木文（石田）は、突然夫を失ってしま