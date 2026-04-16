【再発見 ちょうど10年前のテレビ】#3

松田龍平「探偵さん、リュック開いてますよ」3つの要素が溶け合って生まれる“重力の軽さ”

2016年4月14日、熊本地震が起きた。マグニチュード6.5、最大震度は7。16日未明にもマグニチュード7.3、最大震度7という強い揺れが発生し、こちらが本震とされた。石田ゆり子主演「コントレール〜罪と恋〜」（NHK）の初回が放送されたのは15日の夜だ。

主人公の青木文（石田）は、突然夫を失ってしまう。通り魔による無差別殺人に巻き込まれたのだ。事件の現場に居合わせたのが弁護士の長部瞭司（井浦新）。犯人と揉み合い、結果的に文の夫を殺してしまう。瞭司はショックで声が出なくなり、弁護士を辞めてトラック運転手となった。6年後、文は亡き夫と始めた街道沿いの食堂「ドライブイン・コントレール」を営んでいる。店の客として出会った瞭司に魅かれるが、はじめのうちは、その素性を知らない。一方、瞭司は文が自分が殺めた男の妻だと分かるが、気持ちは彼女に傾斜していく。さらに、かつて事件を担当した刑事・佐々岡滋（原田泰造）もまた文に思いを寄せていた。さて、3人の運命は……というのがこのドラマの展開だ。

石田ゆり子という女優には、実年齢にかかわらず“永遠のお嬢さん”というイメージがある。それは一つの強みだが、役柄の幅を広げたいという意欲もあったはずだ。少し前から、彼女なりのチャレンジが続いていた。

たとえば、14年の岡田恵和脚本「さよなら私」（NHK）。高校時代からの親友同士が41歳になって再会する。石田は独身の映画プロデューサー、永作博美は専業主婦だ。ところが、ふとしたきっかけで永作は夫（藤木直人）の浮気相手が石田であることに気づく。

2人は言い争うが、突然互いの心と体が入れ替わってしまう。しかも、永作の体（心は石田）が、がんに侵されていることがわかるのだ。難しい役柄だったが、石田は果敢に挑んでいた。

そして「コントレール」では、石田が演じる45歳の未亡人が何とも魅力的だった。自分の思いを表に出すこともなく、淡々と日々を送る文。しかし、その胸の内には熱い心が封印されている。息子を抱えた母親としての自分と、一人の女性としての自分。その葛藤に揺れながらも、動き出した情念を抑えきれなくなる。鏡の前で、久しぶりにルージュを手にする微妙な表情など絶品だった。

瞭司にとっても、出会ってはならなかった女性との危うい恋だ。失声症だった瞭司が、ベッドの上で文の名を呼べた時の戸惑いと喜び。脚本の大石静はその複雑な心情も丁寧に書き込んでいく。

大人の女性の内なる「清純とエロス」を、抑制の利いた演技で表現する石田。鮮やかな軌跡を残し、やがて消えていくコントレール（飛行機雲）から目が離せなかった。

（碓井広義／メディア文化評論家）