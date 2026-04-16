気になるガソリン価格と石油備蓄量。資源エネルギー庁によりますと、国の石油備蓄量は今月１２日時点で２２２日分だということです。（推計値の速報） 【写真を見る】最新の日本の石油備蓄量は222日分レギュラーガソリン価格は4週ぶりの値上げ...その理由は？（山形） 内訳は、国家備蓄が１３９日分、民間備蓄７８日分、産油国共同備蓄が５日分、合計で２２８日分となっています。 ■山形県の最新ガソリン価格