GPS(全地球測位システム)は衛星から届く電波の到達時間を距離に変換し、その組み合わせから現在地を求める仕組みです。ところが、この仕組みを実用的な精度で動かすには、単に距離を測るだけでは足りず、時計の誤差や衛星の配置、さらに相対性理論を用いる必要があると、ソフトウェアエンジニアのシュリ・カルパダ氏が解説しています。The Physics Of GPS | An Interactive Explorationhttps://perthirtysix.com/how-does-gps-work