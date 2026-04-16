遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を企画・製造・販売する「アイアップ」から、「サンリオキャラクターズ にこだんごあそび」が登場！「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」のお顔が描かれた、かわいいおだんご型のバランスゲームです☆ アイアップ「サンリオキャラクターズ にこだんごあそび」 価格：3,278円（税込）発売日：2026年6月予定対象年齢：3才以