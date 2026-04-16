ハローキティやマイメロディたちとバランスゲームが楽しめる！アイアップ「サンリオキャラクターズ にこだんごあそび」
遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を企画・製造・販売する「アイアップ」から、「サンリオキャラクターズ にこだんごあそび」が登場！
「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」のお顔が描かれた、かわいいおだんご型のバランスゲームです☆
アイアップ「サンリオキャラクターズ にこだんごあそび」
価格：3,278円（税込）
発売日：2026年6月予定
対象年齢：3才以上
サイズ：W80×D80×H230mm
主な素材：だんごピース：ATBC-PVC / みたらしピース、串：ABS
取扱店舗：全国の販売店
※アイアップ公式オンラインストアで予約受付中
アイアップから「サンリオキャラクターズ にこだんごあそび」が登場！
「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」のお顔が描かれた、おだんご型のバランスゲームです。
半透明のみたらしパーツ付き！
サンリオの人気キャラクターたちのだんごを次々と積み上げていきます！
家族と友だちと気軽に楽しめるバランスゲームで、盛り上がること間違いなしです☆
好きな組み合わせでだんごを作ったり、みんなでバランスゲームをしたりと、多彩に遊べるおもちゃ！
アイアップ「サンリオキャラクターズ にこだんごあそび」は、アイアップ公式オンラインストアにて予約受付中、2026年6月から全国の販売店にて順次販売開始です。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651812
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