遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を企画・製造・販売する「アイアップ」から、「サンリオキャラクターズ にこだんごあそび」が登場！

「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」のお顔が描かれた、かわいいおだんご型のバランスゲームです☆

アイアップ「サンリオキャラクターズ にこだんごあそび」

価格：3,278円（税込）

発売日：2026年6月予定

対象年齢：3才以上

サイズ：W80×D80×H230mm

主な素材：だんごピース：ATBC-PVC / みたらしピース、串：ABS

取扱店舗：全国の販売店

※アイアップ公式オンラインストアで予約受付中

アイアップから「サンリオキャラクターズ にこだんごあそび」が登場！

「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」のお顔が描かれた、おだんご型のバランスゲームです。

半透明のみたらしパーツ付き！

サンリオの人気キャラクターたちのだんごを次々と積み上げていきます！

家族と友だちと気軽に楽しめるバランスゲームで、盛り上がること間違いなしです☆

好きな組み合わせでだんごを作ったり、みんなでバランスゲームをしたりと、多彩に遊べるおもちゃ！

アイアップ「サンリオキャラクターズ にこだんごあそび」は、アイアップ公式オンラインストアにて予約受付中、2026年6月から全国の販売店にて順次販売開始です。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651812

※画像はすべてイメージです

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