ステラケミファが高い。東海東京インテリジェンス・ラボは１５日、同社株の目標株価を４８００円から６０５０円に引き上げた。レーティングは３段階で最上位の「アウトパフォーム」を継続した。同社はフッ素系ファインケミカルメーカー。主力の高純度薬品事業は微細化の進展に伴う半導体向けに加え、主に原発用ボロン１０が主力のエネルギー事業など成長製品を多く抱えている。原発関連材料の減