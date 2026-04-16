本拠地メッツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地メッツ戦に先発登板。6回2安打2四球10奪三振、1失点で2勝目を挙げた。この試合はドジャース移籍後初めてDHを兼ねず、投手に専念。防御率などリーグ3冠に躍り出ると、日本人ファンから賛辞が相次いだ。大谷は初回、2回と3者凡退で抑える順調な立ち上がり。3回1死からメレンデスに二塁打を許したが、連続三振でピンチを切り抜けた。5回に制球