グループBTS（防弾少年団）のJIN（ジン）が、アルバムクレジットから漏れたことについて言及した。公開されたローリングストーンとのインタビューで、BTS（防弾少年団）のJINが完全体の新アルバムに関するさまざまなエピソードを語った。JINは「アルバムのために100曲ほど録音したと聞いたが、アルバムに収録されなかった曲にも作曲クレジットがかなりあるようだ」という質問に対し、「どこにも出回っていないエピソードだが、僕が