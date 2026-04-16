海外ミュージシャンの公認グッズ制作を中心に、企画、プロダクト開発、プロモーションまで一連のプロセスを手がけているプロジェクトブランド・LuvLEE（ラブリ）が、2026年4月14日（火）より、東京タワーにてイベント「LuvLEE Artwork Project（ラブリ・アートワーク・プロジェクト）」を開催。同イベントでは、The Rolling Stones（ローリング・ストーンズ）の象徴的なアイコンを、日本の現代アーティストがさまざまな形で作品へ