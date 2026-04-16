Googleが合成音声AI「Gemini 3.1 Flash TTS」を2026年4月15日にリリースしました。Gemini 3.1 Flash TTSは日本語を70以上の言語に対応しており、感情を制御しつつ高品質な音声を出力することができます。無料で使えるデモアプリも用意されていたので実際に使ってみました。Gemini 3.1 Flash TTS: New text-to-speech AI modelhttps://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-3-1-flash-tts/Gemin