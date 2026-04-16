ファミリーマートは、4月21日から順次、全国のファミリーマート約1万6,400店舗で「冷凍チョコバナナ」(税込308円)を販売する。昨年、発売直後からSNSやネットニュースで大きな話題を呼び、完売する店舗が続出した人気商品。原料には、ファミマルの「高地栽培バナナ」の規格外品など、約160トン(皮つきの重量で換算)を使用する見込み。【ファミマ「冷凍チョコバナナ」の画像はこちら】◆冷凍チョコバナナ【価格】286円(税込308円)【