長野市では人間国宝の十四代今泉今右衛門の花瓶や香炉などを集めた展示会が16日から始まりました。梅の花や桃の花、さらには牡丹など四季折々の花がデザインされた芸術的な蓋つき瓶。ながの東急百貨店で始まった十四代今泉今右衛門展で、長野県で開催されるのは5年ぶりです。今泉さんは2014年に人間国宝に認定されました。代表作である四季の花々が描かれた花瓶や香炉など約80点が展示されています。長野ならではのリンゴやブドウ