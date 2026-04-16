記事ポイントメディカルラボの女子生徒数は2021年から2025年の5年間で約40％増加しています。医学部受験者数は18歳人口が減少する中でも2025年度に12万1,397人まで拡大しています。メディカルラボは完全1対1の個別指導と全国27拠点体制で医学部合格を支えています。メディカルラボは、少子化が進む中でも医学部志望者の増加を背景に在籍生徒数を伸ばしています。女子生徒の伸びが目立ち、女性の医学部進学ニーズの高まりがうかがえ