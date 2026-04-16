広がる女性の医師志望！ メディカルラボ「医学部受験対策」

記事ポイント メディカルラボの女子生徒数は2021年から2025年の5年間で約40％増加しています。医学部受験者数は18歳人口が減少する中でも2025年度に12万1,397人まで拡大しています。メディカルラボは完全1対1の個別指導と全国27拠点体制で医学部合格を支えています。 メディカルラボの女子生徒数は2021年から2025年の5年間で約40％増加しています。医学部受験者数は18歳人口が減少する中でも2025年度に12万1,397人まで拡大しています。メディカルラボは完全1対1の個別指導と全国27拠点体制で医学部合格を支えています。

メディカルラボは、少子化が進む中でも医学部志望者の増加を背景に在籍生徒数を伸ばしています。

女子生徒の伸びが目立ち、女性の医学部進学ニーズの高まりがうかがえます。

完全1対1の個別指導と全国展開の学習環境も、医学部受験対策を具体的に支えるポイントです。

メディカルラボ「医学部受験対策」

運営会社：株式会社キョーイクサービス名：メディカルラボ校舎数：全国26校舎オンライン校：2026年2月開校拠点数：全国27拠点

メディカルラボは、医学部受験に特化した専門予備校として完全1対1の個別指導を提供しています。

メディカルラボは、生徒ごとの学力や志望校に合わせた学習設計で効率よく受験対策を進められます。

医学部人気の拡大

医学部受験者数は、18歳人口が2015年から2024年の10年で約12％減少する一方、2021年度の10万5,568人から2025年度は12万1,397人へ増加しています。

医学部受験は、医療への関心の高まりや安定した専門職を求める意識を背景に人気を広げています。

女性志望者の増加

女性の医学部受験者数は2025年度に5万3,917人となり、前年度より1,554人増えています。

女性の医学部受験者数は3年連続で増加し、過去10年で最高水準に達しています。

メディカルラボの女子生徒数も2021年から2025年の5年間で約40％増加し、男女比はほぼ同数まで広がっています。

個別指導の強み

メディカルラボは、プロ講師による完全1対1の指導で理解度の確認や弱点補強を細かく進められます。

個別最適化された学習環境は、疑問をすぐ相談しやすく、自分に合った勉強法を見つけやすい点が特徴です。

全国で受けられる体制

メディカルラボは、札幌から九州までの校舎に加えてオンライン校も展開し、地域を問わず指導を受けられます。

全国27拠点の体制は、地域差の少ない受験情報と学習支援を受けたい人に役立ちます。

メディカルラボは、少子化の中でも広がる医学部人気に対応する受験対策サービスです。

女性志望者の増加は、医療職への関心や将来の安定性を重視する進路選択の広がりも映しています。

完全1対1の個別指導と全国対応の体制は、医学部を目指す人にとって具体的な学習手段になります。

メディカルラボの医学部受験対策の紹介でした。

よくある質問

Q. メディカルラボはどのような指導を受けられますか？

A. メディカルラボは、プロ講師による完全1対1の個別指導で、志望校や学力に合わせたオーダーメイドの受験対策を受けられます。

Q. メディカルラボはどこでも利用できますか？

A. メディカルラボは全国26校舎に加えてオンライン校も展開しているため、地域を問わず利用しやすい体制です。

Q. なぜ医学部志望者は増えているのですか？

A. 医学部志望者の増加は、医療への社会的関心の高まりや安定した専門職を目指す意識の強まりが背景にあります。

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