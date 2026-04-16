国内最大級の350万本のチューリップが咲き競う「となみチューリップフェア」が4月22日、幕を開けます。15日は、プリンセスチューリップの井澤莉奈子さんらが北陸放送を訪れ、チューリップフェアの魅力を紹介しました。今年は75年目を記念して、例年より50万本多い過去最大の300品種、350万本のチューリップが来場者を迎えます。高さ4メートル、長さ30メートルにわたる花壇を前半の期間は立山の「雪の大谷」さながらに白色のチュー