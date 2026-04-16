矢野経済研究所は、国内における食品のEC購入実態に関する消費者アンケート調査を実施し、サービス形態別の支出傾向の変化を明らかにした。その結果、物流費上昇も大きな打撃を見せず、存在感を増していることが浮き彫りとなった。近年、食品の購入チャネルは多様化し、EC（インターネット通販）の利用も一般的となるなかで、同調査では2025年11月に全国在住の20代以上の男女3684名（男性1801名、女性1883名、年代別に均等割付）を