私はミユキ（49歳）。義両親が70代後半になり、旦那のカズオが「家を売って義実家に同居する」と言い出しました。義父の姉であるスズさんを高齢者施設から引き取って、私や娘のモモに面倒を見させようというのです。けれどスズさんは聡明で優しい人です。義両親と旦那の企みが自分の財産目当てだということも、すっかりお見通しでした。私はスズさんから勇気をもらい、介護を強要してくる大勢の親戚の前で「離婚します」と宣言した