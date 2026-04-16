【PS Plus：2026年4月のゲームカタログ】 4月21日より配信予定 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月16日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、2026年4月の追加タイトルを公開した。 PS Plusのエクストラおよびプレミアムプランが対象となる「ゲームカタログ」。4月の追加タイトル