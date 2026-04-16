PS Plus、4月の「ゲームカタログ」追加タイトル発表！ 「ザ クルー：モーターフェス」や「無双アビス」など7タイトル
【PS Plus：2026年4月のゲームカタログ】 4月21日より配信予定
【PS Plus「ゲームカタログ」2026年4月の追加タイトル】 ザ クルー：モーターフェス（PS5/PS4） Horizon Zero Dawn Remastered（PS5/PS4） 無双アビス（PS5/PS4） Football Manager 26 Console（PS5） Squirrel with a Gun（PS5） The Casting of Frank Stone（PS5） Monster Train（PS5）
【PS Plus「クラシックスカタログ」2026年4月の追加タイトル】 ワイルドアームズ ザ フォースデトネイター（PS2）
(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月16日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、2026年4月の追加タイトルを公開した。
PS Plusのエクストラおよびプレミアムプランが対象となる「ゲームカタログ」。4月の追加タイトルでは「ザ クルー：モーターフェス」や「Horizon Zero Dawn Remastered」、「無双アビス」など全7タイトルが配信される。
またプレミアムプランが対象の「クラシックスカタログ」には、プレイステーション 2でリリースされた「ワイルドアームズ ザ フォースデトネイター」が追加。これらのタイトルは4月21日より順次配信される。
【PS Plus「ゲームカタログ」2026年4月の追加タイトル】 ザ クルー：モーターフェス（PS5/PS4） Horizon Zero Dawn Remastered（PS5/PS4） 無双アビス（PS5/PS4） Football Manager 26 Console（PS5） Squirrel with a Gun（PS5） The Casting of Frank Stone（PS5） Monster Train（PS5）
【PS Plus「クラシックスカタログ」2026年4月の追加タイトル】 ワイルドアームズ ザ フォースデトネイター（PS2）
ザ クルー：モーターフェス
Horizon Zero Dawn Remastered
無双アビス
Football Manager 26 Console
ワイルドアームズ ザ フォースデトネイター
(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.