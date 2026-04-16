１５日、木壢生態茶園で行われた茶摘み開始の儀式。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山4月16日】中国福建省武夷山市星村鎮黄村にある木壢生態茶園で15日、茶摘み開始の儀式が行われ、訪れた人々は茶産業に息づく伝統を感じ取った。行事は産業の高度化と農家の収入増、農村振興に加え、茶葉ブランドの発展につながっている。１５日、木壢生態茶園で行われた茶摘み開始の儀式。（武夷山＝新華社配信