反吉村派が動き始めた「『大阪維新の会』だけではなく、実は大阪市議団でもトップダウン型の独裁がまかり通っている。大阪都構想を巡る今の対立構図は、独裁者VS独裁者と言っても過言ではない。カオスですよ。執行部が声高らかに否定する“古い政治”が、今なお大阪で続いているということです」大阪市議団の一人は、３度目の「大阪都構想」を巡る維新の会の現状についてこう嘆くのだった。大阪市議団と吉村洋文大阪維新の会代表（