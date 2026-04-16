記事ポイント映画「JUN AI」がYouTube公開1年で600万回表示、再生77万回に到達しています。映画「JUN AI」が40以上の言語と20以上の国と地域へ広がっています。JUN AI Movie＆Movementがアースデイに向けた創立者メッセージを公開しています。映画「JUN AI」がYouTube公開1年で大きな広がりを見せています。JUN AI Movie＆Movementが多言語字幕と継続配信を通じて、平和をテーマにした映画体験を世界へ届けています。 JUN AI