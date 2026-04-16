記事ポイント 映画「JUN AI」がYouTube公開1年で600万回表示、再生77万回に到達しています。映画「JUN AI」が40以上の言語と20以上の国と地域へ広がっています。JUN AI Movie＆Movementがアースデイに向けた創立者メッセージを公開しています。 映画「JUN AI」がYouTube公開1年で600万回表示、再生77万回に到達しています。映画「JUN AI」が40以上の言語と20以上の国と地域へ広がっています。JUN AI Movie＆Movementがアースデイに向けた創立者メッセージを公開しています。

映画「JUN AI」がYouTube公開1年で大きな広がりを見せています。

JUN AI Movie＆Movementが多言語字幕と継続配信を通じて、平和をテーマにした映画体験を世界へ届けています。

JUN AI Movie＆Movement「映画『JUN AI』」

作品名：映画「JUN AI」最新版「アースライズ(地球の出)エディション」配信先：YouTubeおすすめ表示：600万回再生数：77万回対応言語：40以上展開地域：20以上の国と地域視聴URL：https://youtu.be/1rPxlF6TNxw公式サイト：https://jun-ai.biz

映画「JUN AI」最新版「アースライズ(地球の出)エディション」は、日本語圏を中心に多くの視聴者へ届いています。

映画「JUN AI」はサポーター制作の字幕とYouTube自動翻訳によって、海外の視聴者にも触れやすい作品です。

登場人物

映画「JUN AI」は愛と愛花を軸に、世代を超えて受け継がれる物語を描いています。

象徴的シーン

映画「JUN AI」は「こいのぼり」の場面を通じて、作品の象徴的な世界観を印象的に伝えます。

創立者メッセージ

小林桂子氏は映画「JUN AI」の鑑賞や上映会、ご寄付、対話会への参加を通じた平和の連鎖への参加を呼びかけています。

JUN AI Movie＆Movementは、映画をギフトとして届ける行動が人と人をつなぐきっかけになると伝えています。

アースライズ版

版名：アースライズ(地球の出)エディションキービジュアル：1968年にアポロ8号が撮影した「Earthrise(月から昇る地球)」素材利用：NASAより一般使用が許可されている素材

アースライズ(地球の出)エディションは、地球をひとつの星として見つめる視点を作品の冒頭から示します。

JUN AI Movie＆MovementはEarthriseの精神を継承し、違いを超えてつながる意識を映画で表現しています。

映画「JUN AI」はYouTubeで今すぐ視聴できる作品です。

映画「JUN AI」は多言語字幕によって海外の家族や友人にも紹介しやすい作品です。

JUN AI Movie＆Movementは鑑賞だけでなく、上映会や寄付など参加の入り口も用意しています。

映画「JUN AI」の紹介でした。

よくある質問

Q. 映画「JUN AI」はどこで見られますか？

A. 映画「JUN AI」最新版「アースライズ(地球の出)エディション」はYouTubeで公開されています。

Q. 映画「JUN AI」は何言語に対応していますか？

A. 映画「JUN AI」はサポーター字幕とYouTube自動翻訳を含めて40以上の言語に対応しています。

Q. 映画「JUN AI」にはどのような参加方法がありますか？

A. 映画「JUN AI」は鑑賞のほか、上映会の開催、ご寄付、対話会への参加などで関われます。

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