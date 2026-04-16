不動産価格の高騰を受けてか、「資産性のあるマンションを買うべき」「リセールバリューを意識することが大切」という言葉がSNS上を飛び交っている。しかし、「資産性が高い」というのはそもそも何を意味しているのか。 【グラフ】築年が経つと、どの程度マンションは安くなるのか マンションブロガーとして絶大な信頼を集める2LDK氏の初の著書『絶対に失敗しないマンション購入の教科書』より抜粋・