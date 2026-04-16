足が短い『短足な犬種』５選 足が短い犬種には、さまざまな犬が当てはまります。ここでは、そんな「短足犬種」と呼ばれる犬種を5種みていきましょう。 1.ダックスフンド 日本国内で最も人気の高い短足犬種といえば、ダックスフンドではないでしょうか。短足に加えて胴長な体型も特徴的で、そのミスマッチな体型こそが愛くるしいと人気です。 元々狩猟犬として活躍していた犬種なので、運動量も多く、活発な性格の