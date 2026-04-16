楽天トラベルは、国内宿泊とレンタカーを予約・利用した人を対象に、楽天ポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンを4月1日午前10時から5月1日9時59分まで実施している。国内宿泊は2025年5月1日以降の予約、レンタカーは4月1日午前10時以降の10,000円（税込）以上の予約が対象となる。レンタカーの予約前にエントリーを完了する必要がある。いずれも利用期間は4月1日から6月30日まで。特典ポイントは8月31日ごろまでに、6か月