JCOMは、モバイルサービス「J:COM MOBILE」の新端末として、FCNTのシニア向けスマートフォン「らくらくスマートフォン Lite」を発売した。価格は5万2800円。24回または48回での支払いもできる。 「らくらくスマートフォン Lite」はFCNTが2024年12月にSIMフリー版を発売したスマートフォン。チップセットはMediaTek製のDimensity 7025を搭載。メモリーは4GB、ストレージ