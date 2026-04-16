JCOMは、モバイルサービス「J:COM MOBILE」の新端末として、FCNTのシニア向けスマートフォン「らくらくスマートフォン Lite」を発売した。価格は5万2800円。24回または48回での支払いもできる。

「らくらくスマートフォン Lite」はFCNTが2024年12月にSIMフリー版を発売したスマートフォン。チップセットはMediaTek製のDimensity 7025を搭載。メモリーは4GB、ストレージは64GB。外部ストレージは最大1TBのmicroSDXCを使用可能。おサイフケータイにも対応する。

ホーム画面は標準のものに加えて、アプリがタイル状に並ぶ「シンプルホーム」を選択できる。視認性を重視し、文字やアイコンの大きさ、フォントにも配慮されている。

文字入力システムは「Super ATOK ULTIAS for らくらく」を搭載。フリック操作で入力できる「らくらくフリック入力」と、すべての文字を2タッチで入力できる「らくらく2タッチ入力」に対応する。

本体の特徴として、耐衝撃や防水防塵に対応し、丸洗いやアルコール除菌もできる仕様。また、本体背面には自律神経の状態を計測できるセンサーを備える。

らくらくスマートフォン Lite カラー マゼンタ／ゴールド／ディープブルー 大きさ 約73×162×9.0mm 重さ 約185g OS Android 14 CPU MediaTek Dimensity 70252.5GHz×2＋2.0GHz×6 メモリー／ストレージ 4GB／64GB 外部ストレージ 対応microSDXC 最大1TB ディスプレイ 約6.1インチ720×1560（HD＋） バッテリー 4500mAh 背面カメラ 広角 約5010万画素 前面カメラ 広角 約800万画素 動画撮影サイズ 最大1920×1080（フルHD） 通信規格 5G（sub6／NR化）／4G LTE 5G対応バンド n1 / n3 / n28 / n77 / n78 / n79 Bluetooth 5.2 Wi-Fi 2.4GHz：IEEE802.11b/g/n5GHz：IEEE802.11a/n/ac テザリング 対応 防水防塵 IPX5／IPX8IP6X MIL規格（耐衝撃） MIL-STD-810H準拠 生体認証 指紋／顔 おサイフケータイ 対応 緊急地震速報 対応 付属品 かんたんガイドブック