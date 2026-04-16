山形市の８０代女性が、現金１２０万円をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。女性は息子を名乗る人物などからの電話を信用し、自宅を訪問してきた男に現金を手渡したということです。 警察によりますと、今月１日、山形市に住む８０代の女性の家の固定電話に、「被害者（８０代女性）の息子」を名乗る人物から電話がありました。 女性が電話に出ると、「喫茶店で大事な書類が入ったカバンをなくしてしまった」と言われたと