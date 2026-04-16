大ヒットドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」の映画版の仮題が、“エイゴンの征服”を意味する『Game of Thrones: Aegon’s Conquest（原題）』であることがわかった。米ワーナー・ブラザーズが「CinemaCon 2026」で発表したと米が伝えている。 シリーズ初の映画化となる本作は、同スタジオの「2027年以降」のラインナップに含まれていたとのこと。企画は2023年に初めて、2026年1月には『デ