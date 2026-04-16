【新華社長春4月16日】中国吉林省白城市の向海風景区でこのほど、巣を取り合うマガモとコウノトリの貴重な映像を研究者が撮影した。同省自然博物館の王拓（おう・たく）さんによると、巣はコウノトリが何年も使用してきたもので、マガモはコウノトリがいない間に卵を1個産んで飛び去った。戻ったコウノトリは卵を見つけ、くちばしでくわえて巣の外へ出した。（記者/姜明明）