前田敦子が自身のInstagramを更新し、デニムコーデのショットを披露した。 ■前田敦子「コーディネート、写真撮影、順番まで全部子供が考えてくれたの。」 【写真】自然な笑顔からクールな表情まで、“長男プロデュース”のデニムコーデショットを披露した前田敦子 前田は「今回コーディネート、写真撮影、順番まで全部子供が考えてくれたの。良いセンスプロデュー