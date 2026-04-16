前田敦子が自身のInstagramを更新し、デニムコーデのショットを披露した。

■前田敦子「コーディネート、写真撮影、順番まで全部子供が考えてくれたの。」

【写真】自然な笑顔からクールな表情まで、“長男プロデュース”のデニムコーデショットを披露した前田敦子

前田は「今回コーディネート、写真撮影、順番まで全部子供が考えてくれたの。良いセンス プロデュースしてくれるの可愛いよう」と最愛の長男への信頼と愛情溢れるコメントを寄せた。黒Tシャツにデニムジャケット、デニムパンツを合わせたセットアップ風の着こなしは“長男プロデュース”によるもの。

公開された写真は、サングラスを頭に乗せ、両手で髪をかきあげるポーズ（1枚目）からスタート。髪を下ろし、サングラス越しに弾けるような笑顔を見せながら歩く姿（2枚目）や、ポニーテールでサングラスを軽くずらし、悪戯っぽく前かがみになるカット（3枚目）、赤い壁を背にしたクールな佇まい（4枚目）、颯爽と歩く横顔（5枚目）、そして大股で歩きながら満面の笑顔（6枚目）を見せている。さらに、空が見える吹き抜けの空間で魅せたワイルドな一面（7枚目）から、魚のグラフィティが躍る壁にもたれかかり、サングラス越しにクールな視線を投げかけているカット（8枚目）など、写真の構図と前田の表情の変遷は驚くほど多彩だ。

SNSには「おちび目線のあっちゃん可愛い」「息子くんナイスセンス」「息子くんのプロデュース最高」「息子さん、名プロデューサーですね」「あっちゃんのキラキラ笑顔引き出すのが上手」と絶賛する声を多く見ることができる。

■写真：自然な笑顔からクールな表情まで、“長男プロデュース”のデニムコーデショットを披露した前田敦子