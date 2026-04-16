開園25周年を迎える東京ディズニーシーにて、2026年4月15日から2027年3月31日の期間実施されているアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」そのアニバーサリーイヤーをお祝いし、25年の歴史を音楽で振り返るCD／デジタルアルバム「東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”ミュージック・アルバム」がリリースされました☆ 東京ディズニーシー25周年”スパークリン