開園25周年を迎える東京ディズニーシーにて、2026年4月15日から2027年3月31日の期間実施されているアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」

そのアニバーサリーイヤーをお祝いし、25年の歴史を音楽で振り返るCD／デジタルアルバム「東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”ミュージック・アルバム」がリリースされました☆

東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”ミュージック・アルバム

CD価格：3,630円(税込)

ダウンロード価格：2,546円(税込) ※ダウンロード価格は各ストアに準じます

発売日：2026年4月15日（水）

アーティスト名：東京ディズニーシー

発売・販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社

特設ページ：https://www.universal-music.co.jp/tds25/

世界初の海をテーマにしたディズニーテーマパークとして2001年に誕生した「東京ディズニーシー」

2024年に8番目のテーマポートとなるファンタジースプリングスがオープンし、その魅力はさらに広がっています。

そんな東京ディズニーシーの物語がきらめきを増しながら続いていくことを願い、25周年を記念した華やかなアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中です。

きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ 続きを見る

そのアニバーサリーイヤーをお祝いし、25年の歴史を音楽で振り返るCD／デジタルアルバム「東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”ミュージック・アルバム」をリリース！

店頭では過去リリースされた関連作品を対象としたカタログキャンペーンも開催されています。

また、デジタルアルバムのリリースを記念したライブラリ追加キャンペーンも開催。

魅力的な各種特典にも注目です。

さらに2026年夏には、CD3枚組のデラックス盤と豪華仕様のプレミアム・ボックスがリリース予定。

詳細は後日配信されます。

写真満載のブックレットや、初回封入特典の「ジャケットデザインメッセージカード」にも注目

オールカラーのブックレットは、写真満載でお届け。

25年の東京ディズニーシーの歴史を、目からも楽しむことができます。

また、キラキラと輝くCD盤面にも注目！

25周年をお祝いし、お手元に置いておきたくなるCDアルバムになっています。

さらに、25周年の特別な衣装に身を包んだ「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされたアルバムジャケットを使用した「ジャケットデザインメッセージカード」を、初回限定の封入特典としてプレゼント！

対象作品を購入でさらにクリアファイルをもらえるチャンス！カタログキャンペーンも開催

キャンペーン期間：2026年4月14日（火）より、特典配布終了まで

「東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”ミュージック・アルバム」のリリースを記念して、カタログキャンペーンを開催。

対象作品のCDを購入された方には、対象作品のジャケットがデザインされた、A4サイズのクリアファイルがプレゼントされます。

東京ディズニーシーや東京ディズニーリゾートの歴史を彩ってきた数々の音楽作品のジャケットを用いた特別なデザインにも注目です。

デジタルアルバムリリース記念、ライブラリ追加キャンペーン開催

対象期間：2026年5月14日（金）18:00まで

キャンペーンページ： https://form.universal-music.co.jp/sa-tds-25-sj/page/index.html

リリースを記念して、アルバムをライブラリに追加頂いた方全員にジャケットデザイン壁紙をプレゼント。

さらに抽選で30名にジャケットデザインアクリルキーホルダーが当たるチャンスも用意されています。

めじるしチャームをはじめとした豪華店舗別特典にも注目

店舗別特典：

・ディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定特典：めじるしチャーム

・ディズニーストア限定特典：キャラクターカード

・ディズニー★JCBカード ポイント交換限定特典：ミニクリアファイル（A5）

・「東京ディズニーシー25周年記念カード」発行記念スペシャルディナーパーティーご招待 ※7月14日（火）開催 抽選（5組10名）

・楽天ブックス限定特典：缶バッジ

・Amazon限定特典：メガジャケ

・その他一般店：クリアファイル（A4）

CDをディズニー・ミュージック・エンポーリアムにて購入された方には、かわいいめじるしチャームをプレゼント。

また、ディズニー★JCBカード ポイント交換限定特典として「東京ディズニーシー・テーマソング」なども手がけたブラッド・ケリー氏登壇、「東京ディズニーシー25周年記念カード」発行記念スペシャルディナーパーティーに抽選で5組10名が招待されます。

※デザインはイメージのため、変更になる場合があります

※特典は数に限りがあり、無くなり次第終了となります

※一部対象外の店舗もあります。購入前に店舗にて確認ください

※ディズニー★JCBカード限定特典は、ディズニー・カードクラブサイトからのお申込みが対象の特典となります。他店舗での購入は決済時にディズニー★JCBカードを利用しても対象外となります

「東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”ミュージック・アルバム」収録楽曲

カム・ジョイン・ザ・ジュビリー（東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー”テーマソング）★初CD化ザ・シティ・オブ・ドリームス〜夢の街、ニューヨーク〜（「ダンス・ザ・グローブ！」より）★初CD化When We Fly, We’ll Soar（「ドリームス・テイク・フライト」より）ジャンボリミッキー！エボリューション（「ドックサイド・スプラッシュ・リミックス」より）★初CD化ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス君の願いが世界を輝かす（「ビリーヴ！〜シー・オブ・ドリームス〜」より）タイム・トゥ・シャイン！（東京ディズニーシー20周年：タイム・トゥ・シャイン！テーマソング）シング・シング・シング（ビッグバンドビート 〜15周年アニバーサリー・バージョン〜）ウェン・ユア・ハート・メイクス・ア・ウィッシュ（東京ディズニーシー15周年“ザ・イヤー・オブ・ウィッシュ”テーマソング）ザ・ヴィランズ・ワールド（エディット・バージョン）It’ll Be Magical!（東京ディズニーシー10thアニバーサリー“Be Magical!”テーマソング）イマジネーション（「ファンタズミック！」より）マイ・フレンド・ダッフィー（テーマソング）シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ（ライドスルー・ミックス）シー・オブ・ドリームス（東京ディズニーシー5thアニバーサリー テーマソング）スウェプト・アウェイ（日本語バージョン）（「ブラヴィッシーモ！」より）ウェルカム・トゥ・クリスマス（日本語バージョン）（「キャンドルライト・リフレクションズ」より）東京ディズニーシー・テーマソング

「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のテーマソングであり、アニバーサリーイヤーの期間中、パーク内の様々な場所でも聴くことができる「カム・ジョイン・ザ・ジュビリー」は、初のCD化が実現！

さらに「東京ディズニーシー20周年：タイム・トゥ・シャイン！」のテーマソングである「タイム・トゥ・シャイン！」をはじめ各アニバーサリーイヤーのテーマソングも収録されています。

また、東京ディズニーシーグランドオープンの感動が蘇る「東京ディズニーシー・テーマソング」まで、このアルバムを通して25年の歴史を遡り、思い出を振り返ることのできる決定盤です。

東京ディズニーシーの25年間をきらめきで満たしてきた音楽の数々を聴きながら、アニバーサリーイヤーの祝祭を一緒に楽しめるミュージック・アルバム。

「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念して発売されている「東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”ミュージック・アルバム」の紹介でした☆

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