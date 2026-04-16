【キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ】 8月1日 発売予定 価格：3,990円 タカラトミーは、4月15・16日開催の「おもちゃビジネスフェア2026」にて、立体シールメーカー「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ」を出展した。2020年より展開している「キラ★ガチャシール」シリーズの最新のアイテムで、流行のぷっくりとした立体シ&#