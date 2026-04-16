高知県南国市の観光農園でこの時季の風物詩「フラフ」がお目見えし、風を受けて勇壮にはためいています。4月16日、南国市の観光農園・西島園芸団地で6人のスタッフがフラフをあげる作業を行いました。フラフは、子どもたちの健やかな成長を願って、高知県ではこいのぼりのように端午の節句の前にあげる独自の風習があります。西島園芸団地では訪れた人に喜んでもらおうと、毎年、この時季に取り組んでいて、16日は心地よい風が吹く