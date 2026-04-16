image: Jared Jones/Rice University 病院に行き、処方箋をもらい、薬を飲む。そのサイクルを、体の中に丸ごと組み込んでしまおうという研究が着々と進んでいます。アメリカのライス大学やノースウェスタン大学などの研究チームが開発したのは、親指ほどのサイズの生体電子インプラント。「HOBIT（Hybrid Oxygenation Bioelectronics system for Implanted Therapy）」と名付けられたこの装