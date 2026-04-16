記事ポイントparabumは空を飛んでいたパラグライダー生地を再利用した一点ものミニポーチです。parabumはSサイズ990円（税込）から選べて、日常の小物を軽やかに持ち歩けます。parabumは店頭とオンラインストアで購入でき、色や風合いの違いも楽しめます。parabumはパラグライダー生地の軽さと耐久性を日常使いしやすいミニポーチに生かしたアップサイクルアイテムです。parabumは新生活の持ち物をコンパクトに整理できる一点もの