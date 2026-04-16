記事ポイント parabumは空を飛んでいたパラグライダー生地を再利用した一点ものミニポーチです。parabumはSサイズ990円（税込）から選べて、日常の小物を軽やかに持ち歩けます。parabumは店頭とオンラインストアで購入でき、色や風合いの違いも楽しめます。 parabumは空を飛んでいたパラグライダー生地を再利用した一点ものミニポーチです。parabumはSサイズ990円（税込）から選べて、日常の小物を軽やかに持ち歩けます。parabumは店頭とオンラインストアで購入でき、色や風合いの違いも楽しめます。

parabumはパラグライダー生地の軽さと耐久性を日常使いしやすいミニポーチに生かしたアップサイクルアイテムです。

parabumは新生活の持ち物をコンパクトに整理できる一点ものとして注目を集めます。

ktp.labo「parabum」

商品名：parabum（パラバム）販売ブランド：ktp.labo価格：Sサイズ990円（税込）〜展開：S・M・Lサイズ、ペンケースパラグライダー生地を再利用した一点ものミニポーチ販売場所：オンラインストア、店頭

parabumはコインケースやイヤホン、鍵などをまとめて収納しやすく、なくしやすい小物をすっきり持ち歩けます。

parabumはすべて一点もののため、カラーや風合いがそれぞれ異なり、選ぶ時間まで楽しめます。

素材の魅力

パラグライダー生地は空を飛ぶために使われていた素材ならではの軽量さと高い耐久性を備えています。

parabumはその特性を生かすことで、毎日使いやすい軽快なミニポーチに仕上がっています。

選べるサイズ展開

サイズ展開：S・M・Lサイズその他の展開：ペンケース人気サイズ：Sサイズ主な用途：コイン、イヤホン、鍵などの小物収納

Sサイズは小物をひとまとめにしやすく、バッグの中を整理したいときに便利です。

サイズごとに用途を変えやすいため、暮らしに合わせて選べる汎用性も魅力です。

アップサイクルの広がり

コラボレーションミニポーチはパラグライダー生地に加えてカヌーの端材も使い、素材ごとの質感や配色の違いを楽しめます。

ktp.laboは店頭で複数のカラーバリエーションを並べ、オンラインでも在庫を補充しながら選びやすい販売体制を整えます。

parabumは日常に取り入れやすいサイズ感と素材の背景にある物語をあわせ持つサステナブルアイテムです。

parabumは自分用として取り入れやすく、ギフトにも選びやすい価格帯で人気を広げます。

ktp.laboは新生活シーズンに向けてラインナップの拡充も視野に入れながら販売を強化します。

今回は、空を飛んでいた素材を身近な持ち物へ変えるparabumの紹介でした。

よくある質問

Q. parabumはどこで購入できますか？

A. parabumは店頭とオンラインストアで購入できます。

Q. parabumにはどんなサイズがありますか？

A. parabumはS・M・Lサイズに加え、ペンケースも展開しています。

Q. parabumの魅力は何ですか？

A. parabumは軽くて丈夫なパラグライダー生地を再利用し、一点ごとに異なる色や風合いを楽しめるところが魅力です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 空の記憶を持つ一点物！ ktp.labo「parabum」 appeared first on Dtimes.