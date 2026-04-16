京都府南丹市で安達結希さん（11）が行方不明になり遺体となって見つかった事件は、父親の逮捕という急展開を迎えた。死体遺棄容疑で逮捕されたのは結希さんの養父の安達優季容疑者。「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めているという。捜査の焦点「殺人容疑が追加されるか」弁護士でコメンテーターの結城東輝さんは2026年4月16日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で、今後の捜査でも重要になって